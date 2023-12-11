2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sundukları 80 maddelik torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, yaptığı açıklamada, sundukları yasa teklifinin toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendirdiğini ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı talimatıyla gerçekleştirilen detaylı bir çalışma sonucunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören bir düzenlemenin de teklif içinde yer aldığını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 29 madde kabul edildi. Peki 2. torba yasanın içeriğinde ne var? Torba yasa görüşmelerindeki son gelişmelerle ilgili detaylar şu şekilde...
TORBA YASA İÇERİĞİ MADDE MADDE SIRALANDI
Ekonomideki son gelişmeler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa önergesi ile yeni bir dönemi işaret ediyor. İşte, torba yasada öne çıkan bazı önemli başlıklar:
1. Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı Geliyor
Torba yasada en dikkat çekici değişikliklerden biri ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesi. Bu adım, evde geçen yılların emeklilik haklarına dâhil edilmesi anlamına geliyor.
2. Deprem Bölgesinde Fiyat Artışına Katlamalı Ceza
Deprem bölgesindeki illerde, özellikle konut fiyatlarındaki aşırı artışlara karşı mücadele kapsamında katlamalı ceza uygulanacak. Fahiş fiyat artışlarına caydırıcı bir önlem olarak değerlendirilen bu madde, bölgedeki vatandaşları koruma amacını taşıyor.
3. Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Yeniden Düzenleniyor
BSMV, konut kredileri için ilk konut haricinde uygulanacak. Diğer konutlardan alınacak vergi ile ilgili düzenleme, konut edinim süreçlerindeki vergi politikalarında değişiklik anlamına geliyor.
4. Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi
Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu adım, dijital dünyada kazanç elde eden bireylerin vergi mükellefiyetini düzenleme amacını taşıyor.
5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (KKM) Hesaplarına Süre Uzatımı
KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılacak. Bu düzenleme, kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansal durumlarını olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.
6. Yurtdışında Trafik Cezası Ödeme Zorunluluğu
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, trafik cezalarını ödemedikleri takdirde çıkış yapamayacak. Bu düzenleme, yurtdışında yaşayan vatandaşların trafik kurallarına uyumunu teşvik etmeyi amaçlıyor.
Diğer İnceleme Altındaki Konular:
📍Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı
📍Evlilik Kredisi
📍Taşerona Kadro
📍Bağkur Prim İndirimi: 5 Yıl Erken Emeklilik
TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Torba yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde görüşülecek ve Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Çalışmaların bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücret Toplantısı CANLI İZLE AHABER | 11 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2024 yeni ücretler, 2. toplantı tarihi...
- AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
- EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...
- Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...
- Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...
- Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
- Kardeşlerim Ömer öldü mü? ATV Kardeşlerim 108. bölümde Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Bilal Yiğit Koçak kimdir, diziden ayrıldı mı?
- İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
- BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu'da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi okullar tatil edildi mi, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...