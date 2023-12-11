11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...

2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
ABONE OL
2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D’li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sundukları 80 maddelik torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, yaptığı açıklamada, sundukları yasa teklifinin toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendirdiğini ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı talimatıyla gerçekleştirilen detaylı bir çalışma sonucunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören bir düzenlemenin de teklif içinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 29 madde kabul edildi. Peki 2. torba yasanın içeriğinde ne var? Torba yasa görüşmelerindeki son gelişmelerle ilgili detaylar şu şekilde...

TORBA YASA İÇERİĞİ MADDE MADDE SIRALANDI

Ekonomideki son gelişmeler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa önergesi ile yeni bir dönemi işaret ediyor. İşte, torba yasada öne çıkan bazı önemli başlıklar:

1. Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı Geliyor

Torba yasada en dikkat çekici değişikliklerden biri ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesi. Bu adım, evde geçen yılların emeklilik haklarına dâhil edilmesi anlamına geliyor.

2. Deprem Bölgesinde Fiyat Artışına Katlamalı Ceza

Deprem bölgesindeki illerde, özellikle konut fiyatlarındaki aşırı artışlara karşı mücadele kapsamında katlamalı ceza uygulanacak. Fahiş fiyat artışlarına caydırıcı bir önlem olarak değerlendirilen bu madde, bölgedeki vatandaşları koruma amacını taşıyor.

3. Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Yeniden Düzenleniyor

BSMV, konut kredileri için ilk konut haricinde uygulanacak. Diğer konutlardan alınacak vergi ile ilgili düzenleme, konut edinim süreçlerindeki vergi politikalarında değişiklik anlamına geliyor.

4. Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu adım, dijital dünyada kazanç elde eden bireylerin vergi mükellefiyetini düzenleme amacını taşıyor.

5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (KKM) Hesaplarına Süre Uzatımı

KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılacak. Bu düzenleme, kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansal durumlarını olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.

6. Yurtdışında Trafik Cezası Ödeme Zorunluluğu

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, trafik cezalarını ödemedikleri takdirde çıkış yapamayacak. Bu düzenleme, yurtdışında yaşayan vatandaşların trafik kurallarına uyumunu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Diğer İnceleme Altındaki Konular:

📍Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı
📍Evlilik Kredisi
📍Taşerona Kadro
📍Bağkur Prim İndirimi: 5 Yıl Erken Emeklilik

TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Torba yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde görüşülecek ve Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Çalışmaların bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA