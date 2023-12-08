Merkez Bankası’ndan ihracata destek kararı: Limitler daha da artacak

FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRECEK

TCMB Başkanı Erkan, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlattı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımları ve yapılan çalışmaları aktaran TCMB Başkanı Erkan, "Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkânlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir" dedi.