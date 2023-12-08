Merkez Bankası'ndan ihracata destek kararı: Limitler daha da artacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan reeskont limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Sanayi Odası (ASO) gündem toplantısında ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaşarak, "Temmuz'da 10 kat artışla 3 milyar TL'ye yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
İHRACATÇILARA MÜJDE
Reeskont kredilerine ilişkin ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaşan Erkan, "Temmuz'da 10 kat artışla 3 milyar TL'ye yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRECEK
TCMB Başkanı Erkan, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlattı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımları ve yapılan çalışmaları aktaran TCMB Başkanı Erkan, "Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkânlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir" dedi.
ÜRETİM KAPASİTESİNDE ARTIŞ HEDEFİ
YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirten Erkan, "Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz" diye konuştu. TCMB Başkanı Erkan, YTAK'a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edildiğini söyledi.
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