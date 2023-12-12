3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
Emeklilik şartlarını karşılayan ancak tam anlamıyla emekli olamayan bireyleri desteklemek amacıyla öne çıkan kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için emeklilik yaşını 50'ye, erkekler için ise 55'e çekerek daha erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Bu yeni yaklaşım, özellikle emekliliğe hak kazanmış ancak tamamen iş gücünden ayrılamayan bireyleri kapsayarak daha esnek bir emeklilik planı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Türkiye'deki emeklilik sistemi, 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki temel döneme ayrılmıştır. Bu durum, emeklilik hakkı elde etme şartları arasında önemli farklılıklara neden olmuştur. 1999 öncesi dönemde sigortalılar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunurken, 1999 sonrasında kademeli bir yaş şartı uygulanmaya başlanmış ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemine geçilmiştir. İşte detaylar...
Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeme şartını yerine getiren bireylere avantajlar sunuyor. Bu imkandan faydalanabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır ve ikinci şart, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.
Ayrıca, en az 10 yıl (3600 prim günü) prim ödemiş olmak ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlamaktadır.
Tarım işçileri için de kısmi emeklilik hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar için geçerlidir. Bu grup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilikten faydalanabilir.
Kadınlar için 40-54, erkekler için 44-58 yaş aralığında emeklilik hakkına sahip olan bu kişiler, 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler.
SSK'lılar için ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, en az 25 yıl sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da kısmi emeklilik için gereken şartlar arasında yer almaktadır. Bu düzenlemeler, farklı sektörlerden gelen bireyleri kapsayarak emeklilik imkanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.
KISMİ EMEKLİLİK TARİHLERİ
Tamamlama tarihi 24.05.2002-23.05.2005, Erkek yaş 56, Kadın yaş 52
Tamamlama tarihi 24.05.2005-23.05.2008, Erkek yaş 57, Kadın yaş 54
Tamamlama tarihi 24.05.2008-23.05.2011, Erkek yaş 58, Kadın yaş 56
Tamamlama tarihi 24.05.2011-23.05.2014, Erkek yaş 59, Kadın yaş 58
Tamamlama tarihi 24.05.20014 sonrası, Erkek yaş 60, Kadın yaş 58
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika
- Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
- İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...
- Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...
- ÖMER 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz izle!
- 50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...
- 3 AYLAR BAŞLANGICI: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? 2024 Kadir Gecesi ne zaman?
- GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...
- Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...
- KİŞİLİK TESTİ | Bu optik illüzyon nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor! Hangi yüz gülüyor?
- ÖZDEBİR YKS ozdebir.org.tr sınav sonuçları 8-11 Aralık | ÖZDEBİR Türkiye Geneli lise 2. deneme sonuçları açıklandı mı?
- Kadınlara 4000 TL devlet desteği e-Devlet başvurusu var mı, ekran açıldı mı? Ev hanımlarına 4.000 TL destek gerçek mi, verilecek mi?