3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK’lılara 15 yılla 50-55 yaşa...

Türkiye'deki emeklilik sistemi, 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki temel döneme ayrılmıştır. Bu durum, emeklilik hakkı elde etme şartları arasında önemli farklılıklara neden olmuştur. 1999 öncesi dönemde sigortalılar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunurken, 1999 sonrasında kademeli bir yaş şartı uygulanmaya başlanmış ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemine geçilmiştir. İşte detaylar...

Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeme şartını yerine getiren bireylere avantajlar sunuyor. Bu imkandan faydalanabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır ve ikinci şart, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.