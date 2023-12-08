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Türkiye Aile Destek Programı | Bakan Göktaş: Bugün hesaplara yatırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2023
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Türkiye Aile Destek Programı | Bakan Göktaş: Bugün hesaplara yatırıldı

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

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