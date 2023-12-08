MEGMT TALEP TOPLAMA İŞLEMİ: Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda? Katılım endeksine uygun mu 2023?
2023 yılında gerçekleştirilecek olan Mega Metal halka arzı yakından takip ediliyor. Şirket, 53 milyon lot dağıtarak toplamda 1,7 milyar TL büyüklüğünde bir halka arza imza atacak. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Mega Metal halka arzı, yatırımcılar ve finans dünyası tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Mega Metal'in halka arzında kullanılacak BIST kodu "MEGMT" olarak belirlendi. İşte Mega Metal halka arz talep toplama tarihi...
MEGA METAL HALKA ARZ, TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
SPK tarafından halka arzına onay verilen firmanın talep toplama tarihleri belli oldu.
Açıklanan takvime göre Mega Metal halka arzı için talep toplama 7 Aralık'ta başlayacak. Talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.
MEGA METAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.
MEGA METAL KAÇ LOT VERECEK?
Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)
2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)
3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)
3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)
3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)
4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)
MEGA METAL TALEP TOPLAMA İŞLEMİ BAŞLIYOR!
AA'nın haberine göre; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde halka arz edilen Mega Metal'in hisse fiyatı 28,3 TL olacak. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i bireysel yatırımcıya, yüzde 24'ü yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor.
Şirketin halka arzı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, şirketin 2005 yılında üretime başladığını ve Kayseri'deki fabrikalarında elektrik, elektronik, haberleşme, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili ince bakır tel üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Turgut, halk arzın Mega Metal'in küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandırarak başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere global rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Ürünlerimiz elinizde tuttuğunuz cep telefonundan, kullandığınız otomobillere, hastanelerdeki cihazlardan uzayı keşfe çıkan uydulara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle, biz olmasaydık, bu cihazların hiçbirini kullanamazdık." dedi.
"Planladığımız yeni yatırımları hayata geçireceğiz"
Cüneyt Ali Turgut, sektörde büyümek için yatırım yapma, yeni kapasite yaratma ve yeni ürünler eklemenin önemli olduğunu kaydederek, bugüne kadar öz kaynaklarıyla ve güçlü finans yönetim politikalarıyla yatırımlar gerçekleştirdiklerini, halka arzların çok önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve bu enstrümanı da kullanmak istediklerini anlattı.
Hedeflerinin şirketin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu dile getiren Turgut, bu nedenle halka arzdan elde edecekleri gelirle hem Türkiye'de hem de yurt dışında planladıkları yeni yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.
En önemli hedeflerinin ise kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) getirdiği bazı kurallar var. Bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir ve şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul'da Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma hedefimiz var. Zaten birlikte çalıştığımız dünya devleri de daha kurumsal şirketleri tercih ediyor."
"Mega Metal, kurulduğu günden bu yana İSO 500'de yer alıyor"
Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut, hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markaların müşteri portföylerinde bulunduğunu belirterek, "Yurt içinde oldukça güçlü bir üreticiyiz. Gelişen teknolojilerde şirketimizin bir dokunuşu mutlaka bulunuyor. Saç telinin standart çapı 0,10 milimetre. Biz 0,05 milimetre kalığında bakır tel üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olmayı amaçladıklarını aktaran Turgut, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların arttığına dikkati çekti.
Kovid-19 dönemini de içine alan son 5 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın çok hızlı arttığını kaydeden Turgut, şu açıklamalarda bulundu:
"Özellikle güneş enerji yatırımları ve rüzgar santralleri gelecek yıllarda yatırımların hızla artacağı alanlar olarak dikkati çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamasına göre, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkabilir. Copper Alliance tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan verilere göre de fosil yakıtla çalışan bir otomobile göre elektrikli bir otomobil 4 kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine göre ihtiyaç duyduğu bakır ise 12 kat daha fazla. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor. Üretim tarafı kadar depolama tarafı da hızlı bir gelişim içinde. Enerjideki bu dönüşüm elbette Mega Metal'in pazarının gelişmesi için çok büyük potansiyel yaratıyor."
"Halka arzları Mega Metal ile taçlandırıyoruz"
A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak da yıl içerisinde 10'u aşkın şirketin halka arzını yaptıklarını ve Mega Metal ile bu süreci taçlandırdıklarını söyledi.
Mega Metal'in Türkiye'nin önemli sanayi şirketlerinden olduğunu vurgulayan Esenpak, "Mega Metal, kurulduğu günden bu yana İSO 500'de yer alıyor. Bu bir sanayi şirketi açısından çok büyük bir başarı. 2022 yılında açıklanan listede de 115. sırada yer aldı. Türkiye'deki büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerin halka arz edilmesi sermaye piyasalarımız açısından çok önemli." şeklinde konuştu.
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