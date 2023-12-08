MEGMT TALEP TOPLAMA İŞLEMİ: Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda? Katılım endeksine uygun mu 2023?

MEGA METAL TALEP TOPLAMA İŞLEMİ BAŞLIYOR!

AA'nın haberine göre; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde halka arz edilen Mega Metal'in hisse fiyatı 28,3 TL olacak. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i bireysel yatırımcıya, yüzde 24'ü yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor.

Şirketin halka arzı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, şirketin 2005 yılında üretime başladığını ve Kayseri'deki fabrikalarında elektrik, elektronik, haberleşme, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili ince bakır tel üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turgut, halk arzın Mega Metal'in küresel ölçekteki yatırımlarını hızlandırarak başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere global rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Ürünlerimiz elinizde tuttuğunuz cep telefonundan, kullandığınız otomobillere, hastanelerdeki cihazlardan uzayı keşfe çıkan uydulara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle, biz olmasaydık, bu cihazların hiçbirini kullanamazdık." dedi.

"Planladığımız yeni yatırımları hayata geçireceğiz"

Cüneyt Ali Turgut, sektörde büyümek için yatırım yapma, yeni kapasite yaratma ve yeni ürünler eklemenin önemli olduğunu kaydederek, bugüne kadar öz kaynaklarıyla ve güçlü finans yönetim politikalarıyla yatırımlar gerçekleştirdiklerini, halka arzların çok önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve bu enstrümanı da kullanmak istediklerini anlattı.

Hedeflerinin şirketin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu dile getiren Turgut, bu nedenle halka arzdan elde edecekleri gelirle hem Türkiye'de hem de yurt dışında planladıkları yeni yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.

En önemli hedeflerinin ise kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) getirdiği bazı kurallar var. Bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir ve şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul'da Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma hedefimiz var. Zaten birlikte çalıştığımız dünya devleri de daha kurumsal şirketleri tercih ediyor."