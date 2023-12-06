Dünya Antalya’ya akın etti: Tüm zamanların rekoru kırıldı





11 AYDA ZİRVE RUSLARIN



Bu yılın ocak- kasım arasındaki 11 aylık toplamda Antalya'yı 200'e yakın ülkeden ziyaret eden 15 milyon 371 bin 773 turistin, 14,5 milyonunu yabancılar, 870 binini ise yurt dışında yaşayan Türk tatilciler oluşturdu. Yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3'lük artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış 2 milyon 158 bin kişi oldu.



2023 yılı 11 aylık toplamda Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artış ve 3 milyon 401 bin kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusların toplam turist payı yüzde 23,4 oldu. İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 19'a yakın artışla 3 milyon 285 bin turist gelirken, Almanların toplam turist sayısındaki payı yüzde 22,6 oldu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 14,5'lik artışla 1 milyon 288 bin turist geldi ve İngilizler toplam turist sayısında yüzde 8,8'lik paya sahip. Dördüncü Polonya yüzde 40'a yakın artış, 1 milyon 58 bin turistle, toplamda yüzde 7,3'lük paya sahip oldu. Antalya'da toplam turistin yüzde 59'una yakını Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olarak dört ülkeden geldi.