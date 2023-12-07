Otomobil alacaklar dikkat! Süre 6 ay daha uzatıldı! İkinci el sıfır otomobil fiyatının üzerine çıkamayacak...

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin km. düzenlemesine" aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte olup, gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir.