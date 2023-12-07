Otomobil alacaklar dikkat! Süre 6 ay daha uzatıldı! İkinci el sıfır otomobil fiyatının üzerine çıkamayacak...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması uygulamalarının süresi 6 ay uzatıldı.
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin süresi uzatıldı.
UYGULAMA 6 AY DAHA DEVAM EDECEK
1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.
SÜRE UZATILDI
Yönetmelikle ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ikinci el araçların, sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması da 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16.8.2022 ve 6.7.2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.
Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemelerin 6 ay süreyle daha 1.7.2024 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.
Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin km. düzenlemesine" aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.
Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte olup, gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir.
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