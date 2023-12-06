ZAMLI 65 yaş aylığı 2024 | Yaşlılık aylığı yüzde kaç artacak, ne kadar, kaç TL olacak? Başvuru şartları neler?

Yaklaşan asgari ücret görüşmeleri, birçok ödemenin 2024 yılında gözden geçirilmesini bekliyor. Asgari ücret artışıyla birlikte, yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı), engelli aylığı, staj ücreti ve işsizlik maaşı gibi ödemeler de revize edilecek. Özellikle 3 aylık periyotlarla yapılan yaşlılık maaşı ve engelli aylığı ödemelerinin ne kadar olacağı merak konusu. Peki 65 yaş aylığı ne kadar artacak?

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara her yıl Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan memur maaş katsayısı artışları doğrultusunda ödenen aylık tutarı şu anda 2.348 lira düzeyindedir.

2024 YILINDA NE KADAR ARTACAK?