07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ZAMLI 65 yaş aylığı 2024 | Yaşlılık aylığı yüzde kaç artacak, ne kadar, kaç TL olacak? Başvuru şartları neler?

ZAMLI 65 yaş aylığı 2024 | Yaşlılık aylığı yüzde kaç artacak, ne kadar, kaç TL olacak? Başvuru şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2023
ABONE OL
ZAMLI 65 yaş aylığı 2024 | Yaşlılık aylığı yüzde kaç artacak, ne kadar, kaç TL olacak? Başvuru şartları neler?

2024 yılı asgari ücret görüşmelerinin yaklaşması, yaşlılık maaşı ve engelli aylığı tutarlarının belirlenmesi konusunda bir merak oluşturuyor. Önümüzdeki yıl için belirlenecek olan asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, askerlik borçlanması, hamilelik borçlanması ve engelli aylığı gibi önemli kalemleri etkileyecek. Bu bağlamda birçok kişi, "2024 yaşlılık maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detayları...

Yaklaşan asgari ücret görüşmeleri, birçok ödemenin 2024 yılında gözden geçirilmesini bekliyor. Asgari ücret artışıyla birlikte, yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı), engelli aylığı, staj ücreti ve işsizlik maaşı gibi ödemeler de revize edilecek. Özellikle 3 aylık periyotlarla yapılan yaşlılık maaşı ve engelli aylığı ödemelerinin ne kadar olacağı merak konusu. Peki 65 yaş aylığı ne kadar artacak?

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara her yıl Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan memur maaş katsayısı artışları doğrultusunda ödenen aylık tutarı şu anda 2.348 lira düzeyindedir.

2024 YILINDA NE KADAR ARTACAK?

Ancak bu miktar, şimdiye kadar biriken yüzde 45'lik oran göz önüne alındığında 3.405 liraya kadar çıkabilir.

Aralık ayı enflasyon verilerine göre ise bu miktarın daha da artması beklenmektedir. 65 yaş aylığı alabilmek için bireyin ve eşinin toplam geliri dikkate alınmaktadır. Halihazırda kişi başına düşen gelir 3.800 lira 77 kuruşun altında ise 65 yaş aylığından faydalanma hakkı kazanılabilmektedir.

Bu miktar, Ocak ayında asgari ücretteki artışla birlikte değişecektir.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

📍65 yaşını doldurmuş olan,

📍Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

📍Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

📍2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA