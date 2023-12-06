Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-9-10-15 Aralık Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman yatacak? E-Devlet-SMS sorgulama ekranı....
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin ve ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen bir destektir. Ancak bu maaşın ödeme tarihleri, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Hak sahipleri, evde bakım maaşlarının hangi tarihlerde yatacağını öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği tarihleri takip etmektedir. Aralık ayında evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı, bakıma muhtaç bireylerin ve ailelerinin maddi destek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım programıdır. Evde bakım maaşı, yaşlılara, engellilere ve hastalara yönelik sunulan bir destek olup, hak sahiplerinin güncel bilgilere erişimi ve ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ödemelerin başladığı tarihlerde açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendirmektedir. Peki aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Destek kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira, yıllık 61 bin 164 lira ödeme yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlardan en çok yararlanılanı ise evde bakım desteği. Bu yılın mayıs ayında çıkan evde bakım yardımı yönetmeliği ile destekten yararlanma şartları da değişti.
Birinci koşul şu; destekten yararlanacak olan hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olması gerekiyor. 2023'ün sonuna kadar net asgari ücretin üçte ikisi 7 bin 601 lira olduğuna göre; bu yılın sonuna kadar hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 7 bin 601 liranın altında olanlar evde bakım yardımı almaya hak kazanıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken hanedeki toplam gelirin 7 bin 601 liradan düşük olması yanılgısına düşülmemesi. Yani toplam değil kişi başına düşen gelirin bu tutarı geçmemesi gerekiyor.
Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor; bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani, üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor. Bu konuda son yapılan değişikliklerle üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.
Evde bakım yardımından yararlanmak isteyenler engelli bireyin ikametgahının olduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurular, e-Devlet üzerinden de alınabiliyor. Başvurular, engelli bireyin kendisi, bakım vermeyi talep eden kişi, akrabası veya vasisi tarafından şahsen ve yazılı olarak yapılıyor.
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