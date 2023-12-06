FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED Toplantı tarihi!
FED faiz kararının açıklanma tarihi araştırılmaya başladı. FED'in faiz kararı, özellikle döviz piyasalarında doların değeri üzerinde doğrudan bir etki yaratırken, altın gibi değerli metaller ve kripto paralar da bu karardan etkileniyor. Birçok kişi, arama motorlarında konu hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasını şekillendirecek toplantı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, dolar, altın ve kripto para piyasalarını takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak.
FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Karar, 13 Aralık akşamı saat 21.00'da belli olacak.
KASIM AYI FED FAİZ KARARI
Kasım ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi.
FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Yılbaşı büyük ikramiye 2024 ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet...
- TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ankara kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı!
- MEGMT TALEP TOPLAMA İŞLEM TARİHİ: Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu 2023?
- Sınıf annesi yasaklandı mı? Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı mı, neden? MEB son dakika kararı!
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Adana Demirspor maçı bilet fiyatları...
- KYK Aralık ayı ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri: TCKN son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
- Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK takvimi ile muhtarlık ve belediye seçim tarihleri...
- ÇATES BORSA İŞLEM TARİHİ 2023: ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek? BIST halka arz sonuçları...
- Koreli kadınların güzellik sırrı bulundu! Bu tarifi uygulayan 10 yaş gençleşiyor...
- Bağkur 7200 primle 5 yıl erken emeklilik geliyor! Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olanlar...
- Ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatile kaç gün kaldı?