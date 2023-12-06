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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED Toplantı tarihi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED Toplantı tarihi!

FED faiz kararının açıklanma tarihi araştırılmaya başladı. FED'in faiz kararı, özellikle döviz piyasalarında doların değeri üzerinde doğrudan bir etki yaratırken, altın gibi değerli metaller ve kripto paralar da bu karardan etkileniyor. Birçok kişi, arama motorlarında konu hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasını şekillendirecek toplantı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, dolar, altın ve kripto para piyasalarını takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak.

FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Karar, 13 Aralık akşamı saat 21.00'da belli olacak.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI

Kasım ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

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