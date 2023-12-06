FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED Toplantı tarihi!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasını şekillendirecek toplantı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, dolar, altın ve kripto para piyasalarını takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...