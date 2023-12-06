ÇATES BORSA İŞLEM TARİHİ 2023: ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek? BIST halka arz sonuçları...

"ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çates Elektrik'e olan talep oldukça yüksek oldu. Halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. İşte haberin detayları...