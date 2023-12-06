ÇATES BORSA İŞLEM TARİHİ 2023: ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek? BIST halka arz sonuçları...
"ÇATES Elektrik borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ÇATES Elektrik A.Ş'nin halka arz talep toplama işlemleri 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde tamamlanmış ve beklenenin üzerinde bir talep görmüştü. Çatalağzı Termik Santrali'nin halka arz büyüklüğü toplam 1.9 milyar TL olarak belirlenmiş, 33 milyon 50 adet hisse halka arza sunulmuştu. İşte ÇATES halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi...
"ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çates Elektrik'e olan talep oldukça yüksek oldu. Halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. İşte haberin detayları...
ÇATES HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.137.365 oldu. ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot hisse dağıtımı yapıldı.
ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çates Elektrik borsa işlem tarihi, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Çates Elektrik halka arz sonuçlarının 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı.
Bu hafta içerisinde "ÇATES" koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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- ÇATES BORSA İŞLEM TARİHİ 2023: ÇATES Elektrik ne zaman işlem görecek? BIST halka arz sonuçları...
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