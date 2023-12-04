Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
Türkiye'de 6772 Sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen kamu işçilerini ilgilendiren 2023 yılı ilave tediye ödemeleri için beklenen tarih netleşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ödeme takvimine göre, bu yılın ikinci ilave tediye ödemesi için önemli bir adım atıldı. Aralık 2023 İlave Tediye, kamu işçileri ve 4D statüsündeki taşeron çalışanları için merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ilave tediye ödemeleri, kamu işçilerine yönelik önemli bir mali destek sağlıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen ilk ödemenin ardından, 2023 yılının ikinci ilave tediye ödemesi için bekleyiş başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aralık 2023 İlave Tediye ödemeleri, kamu işçileri ve 4D statüsündeki taşeron çalışanlarına mali destek olacak.
2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.
İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ KAÇ TL OLACAK?
2024'te ilave tediye ödemelerinin ne kadar olacağı hakkında resmi açıklama gelmedi.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
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- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
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