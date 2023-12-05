Merkez Bankası'ndan kritik rapor! Doğal gazın enflasyona etkisi...
Merkez Bankası, kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Rapora göre doğal gazın enflasyona katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğü bildirildi.
Merkez Bankası Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda kasım ayında doğal gazda bedelsiz kullanım sınırının aşılmasının enflasyona 1,01 puan katkı yaptığı belirtilerek doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğü bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırı olan ilk 25 metreküpün aşıldığı ve doğal gaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğu belirtildi. Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının beklendiği ifade edildi.
Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi. Rapora göre temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde geriledi, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkiledi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.
Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edildi.
Temel mal grubu yıllık enflasyonunun Kasım'da gerilediğini ifade edilen raporda, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlamanın grup enflasyonunu Kasım ayında da olumlu etkilediği söylendi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.
TCMB'ye göre Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenirken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
- Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A'dan Z'ye yanlışmış!
- Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu | 4 Aralık FB-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
- ATM'den para işlemlerini yapanlar aman dikkat! Bu hatayı asla yapmayın: Tüm varlığınız gider!
- Gönül Dağı'nda gözyaşları sel olurken teselli o isim oldu! Kahreden olayın ardından sevilen karakter geri döndü!