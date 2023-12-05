Konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları yeni liste 2023! İş bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

"En uygun kredi faiz oranı ne kadar?" sorusunun cevabı yanıt buldu. Merkez Bankası'nın politika faizini artırması, bankaların da kredi faiz oranlarını güncellemesine neden oldu. Bu değişiklikle birlikte ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların yeni 'konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranlarını araştırmaya başladı.