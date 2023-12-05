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Konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları yeni liste 2023! İş bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları yeni liste 2023! İş bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

"En uygun krediyi hangi banka veriyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bankaların açıklamalarıyla güncellenen kredi faiz oranları, birçok vatandaşın dikkatini çekti. Acil nakit ihtiyaçları olanlar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranlarını inceleyerek uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte bankaların güncel faiz oranları...

"En uygun kredi faiz oranı ne kadar?" sorusunun cevabı yanıt buldu. Merkez Bankası'nın politika faizini artırması, bankaların da kredi faiz oranlarını güncellemesine neden oldu. Bu değişiklikle birlikte ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların yeni 'konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranlarını araştırmaya başladı.

Ziraat Bankası:

Tüketici Kredisi: %4,14

Taşıt Kredisi: %4,05

Konut Kredisi: %3,89

Akbank:

İhtiyaç Kredisi: %3,79

Taşıt Kredisi: %3,65

Konut Kredisi: %3,22

İş Bankası:

İhtiyaç Kredisi: %3,70'den başlıyor

Taşıt Kredisi: %3,85

Konut Kredisi: %2,87

Yapı Kredi:

Bireysel İhtiyaç Kredisi: %5,74

Konut Kredisi: %3,69

Taşıt Kredisi: %4,99

QNB Finansbank:

İhtiyaç Kredisi: %0 - %2,79

Konut Kredisi: %3,57

Taşıt Kredisi: %5,14

Vakıfbank:

Konut Kredisi: %3,59'dan başlıyor

İhtiyaç Kredisi: %3,89'dan başlıyor

Taşıt Kredisi: %4,00

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