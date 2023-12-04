Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor

Gün içinde en düşük 7.962,26, en yüksek 8.108,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 8.087,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.