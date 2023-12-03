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TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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TOKİ’den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...

TOKİ'nin 46 ilde devam eden konut başvuruları, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde konut satışı yapacak olmasıyla dikkat çekiyor. TOKİ, 32 ilde toplamda 55 farklı lokasyondaki 169 konutu ve 28 ilde 33 farklı lokasyondaki 192 işyerini satışa çıkardı. Bu kapsamlı projeler, konut ihtiyacı olan vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ'nin başvuruları ile ilgili detaylar, konut ve işyerlerinin lokasyonları ile fiyatları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

TOKİ'nin 32 ilde devam eden başvuruları, toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri için büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu projede TOKİ, konut alacak vatandaşlara yüzde 25'ini peşin almak üzere 72 ay vade imkanı sunarken, iş yerlerinde ise 48 ay vade seçeneği sunacak. TOKİ'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere toplamda 46 ilde satış yapacak olması, projenin geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Vatandaşlar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını, konutların lokasyonlarını ve başvuru süreciyle ilgili detayları merakla bekliyor. Peki TOKİ konut başvuru şartları neler?

32 İLDE KONUT SATAŞI

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte 29 ilde konut satacak. Bununla beraber 28 ilde de iş yeri satışı yapacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak konutlara vatandaş yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. İş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olunabilinecek.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

TOKİ başvuruları süreci 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar sürecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

SATIŞI YAPILACAK TOKİ KONUTLARININ İL İL YERLERİ

📌Ankara

Kuzey Ankara Kent Girişi 12. Bölge
Çubuk Aşağıçavundur
Kazan Atatürk Mahallesi
Kuzey Ankara Kent Girişi 1. Etap
Kuzey Ankara Kent Girişi 3. Etap
Kızılcahamam
Mamak Kusunlar
Mamak Gülseren Mahallesi
Polatlı

📌Aydın

Koçarlı Yeni Mahallesi

📌Balıkesir

Dursunbey
İvrindi Kurtuluş Mahallesi

📌Kocaeli

İzmit Arızlı
İzmit Sekbanlı-Sepetçi

📌Kütahya

Simav, Hisarcık ve Pazarlar

📌Manisa

Salihli Durasilli

📌İstanbul

Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge
Başakşehir Kayabaşı

📌İzmir

Kemalpaşa Çambel Mevkii
Menemen Asarlık
Torbalı Yazıbaşı Beldesi

📌Eskişehir

Tepebaşı Aşağısöğütönü

📌Zonguldak

Gökçebey Bakacakkadı Beldesi Kadıoğlu Mahallesi

📌Gümüşhane

Merkez Arzular Kabaköy Beldesi

📌Tokat

Turhal Kayacık Mahallesi

📌Konya

Akören
Cihanbeyli Bahçelievler Mahallesi
Güneysınır Karasınır Mahallesi
Tuzlukçu

📌Nevşehir

Merkez

📌Niğde

Altunhisar

📌Kayseri

Develi
Kocasinan Şeker Mahallesi Oto Sanatkarlar Odası

📌Yozgat

Sarıkaya

📌Sivas

Yıldızeli Cami Mahallesi

📌Osmaniye

Yaveriye

📌Adana

Karaisalı

Sarıçam Sulucak Köyü

📌Diyarbakır

Çermik Tepe Mahallesi

📌Batman

Merkez 1. Bölge

📌Şanlıurfa

Akçakale Atatürk Mahallesi

📌Siirt

Kurtalan Beykent Mahallesi
Merkez Evren Mahallesi

📌Tunceli

Mazgirt Akpazar Mahallesi

📌Muş

Merkez Kepenek Mahallesi

📌Ağrı

Merkez Yolugüzel Mahallesi

📌Van

Erciş Tekevler Mahallesi
Merkez Korubaş Köyü

📌Erzurum

Ilıca

📌Tekirdağ

Merkez Aydoğdu Mahallesi
Hayrabolu İlyas Mahallesi

📌Kırıkkale

Çelebi
Delice Çerikli Mahallesi

📌Kars

Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanı 2. Bölge

SATIŞI YAPILACAK TOKİ İŞ YERLERİNİN LOKASYONLARI

📌Kocaeli

İzmit Sekbanlı-Sepetçi

📌Bursa

Kestel Yenimahalle Mahallesi

📌Kütahya

Simav Demirci Beldesi

📌İzmir

Ödemiş

📌Aydın

Çine

📌Denizli

Çal

📌Ankara

Haymana Kayabaşı Mahallesi

📌Eskişehir

Odunpazarı
Sarıcakaya Bilal Habeşi Mahallesi

📌Sakarya

Kocaali Caferiye Mahallesi

📌Bartın

Merkez Şarköy Köyü

📌Kastamonu

Azdavay Bahçelievler Mahallesi

📌Ordu

Perşembe Düz Mahallesi

📌Giresun

Alucra

📌Gümüşhane

Köse Salyazı Mahallesi

📌Trabzon

Arsin Güzelyalı Mahallesi
Maçka Esiroğlu Mahallesi

📌Konya

Güneysınır Karasınır Mahallesi
Kadınhanı 6. Etap
Selçuklu Ardıçlı Mahallesi

📌Şanlıurfa

Eyyübiye Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

📌Niğde

Bor

📌Çorum

Merkez Celilkırı Mahallesi

📌Sivas

Kangal

📌Hatay

Belen

📌Ağrı

Merkez Suçatağı Mahallesi

📌Elazığ

Merkez Karşıyaka Mahallesi

📌Tekirdağ

Çorlu Kemalletin Mahallesi

📌Balıkesir

Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi

📌Afyonkarahisar

Dinar
Sinanpaşa Ali Çetinkaya Mahallesi

📌Kars

Sarıkamış Yeni Mahallesi

📌Kırşehir

Kaman

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