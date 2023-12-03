TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...
TOKİ'nin 46 ilde devam eden konut başvuruları, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde konut satışı yapacak olmasıyla dikkat çekiyor. TOKİ, 32 ilde toplamda 55 farklı lokasyondaki 169 konutu ve 28 ilde 33 farklı lokasyondaki 192 işyerini satışa çıkardı. Bu kapsamlı projeler, konut ihtiyacı olan vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ'nin başvuruları ile ilgili detaylar, konut ve işyerlerinin lokasyonları ile fiyatları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
TOKİ'nin 32 ilde devam eden başvuruları, toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri için büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu projede TOKİ, konut alacak vatandaşlara yüzde 25'ini peşin almak üzere 72 ay vade imkanı sunarken, iş yerlerinde ise 48 ay vade seçeneği sunacak. TOKİ'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere toplamda 46 ilde satış yapacak olması, projenin geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Vatandaşlar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını, konutların lokasyonlarını ve başvuru süreciyle ilgili detayları merakla bekliyor. Peki TOKİ konut başvuru şartları neler?
32 İLDE KONUT SATAŞI
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte 29 ilde konut satacak. Bununla beraber 28 ilde de iş yeri satışı yapacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak konutlara vatandaş yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. İş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olunabilinecek.
TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.
TOKİ başvuruları süreci 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar sürecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
SATIŞI YAPILACAK TOKİ KONUTLARININ İL İL YERLERİ
📌Ankara
Kuzey Ankara Kent Girişi 12. Bölge
Çubuk Aşağıçavundur
Kazan Atatürk Mahallesi
Kuzey Ankara Kent Girişi 1. Etap
Kuzey Ankara Kent Girişi 3. Etap
Kızılcahamam
Mamak Kusunlar
Mamak Gülseren Mahallesi
Polatlı
📌Aydın
Koçarlı Yeni Mahallesi
📌Balıkesir
Dursunbey
İvrindi Kurtuluş Mahallesi
📌Kocaeli
İzmit Arızlı
İzmit Sekbanlı-Sepetçi
📌Kütahya
Simav, Hisarcık ve Pazarlar
📌Manisa
Salihli Durasilli
📌İstanbul
Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge
Başakşehir Kayabaşı
📌İzmir
Kemalpaşa Çambel Mevkii
Menemen Asarlık
Torbalı Yazıbaşı Beldesi
📌Eskişehir
Tepebaşı Aşağısöğütönü
📌Zonguldak
Gökçebey Bakacakkadı Beldesi Kadıoğlu Mahallesi
📌Gümüşhane
Merkez Arzular Kabaköy Beldesi
📌Tokat
Turhal Kayacık Mahallesi
📌Konya
Akören
Cihanbeyli Bahçelievler Mahallesi
Güneysınır Karasınır Mahallesi
Tuzlukçu
📌Nevşehir
Merkez
📌Niğde
Altunhisar
📌Kayseri
Develi
Kocasinan Şeker Mahallesi Oto Sanatkarlar Odası
📌Yozgat
Sarıkaya
📌Sivas
Yıldızeli Cami Mahallesi
📌Osmaniye
Yaveriye
📌Adana
Karaisalı
Sarıçam Sulucak Köyü
📌Diyarbakır
Çermik Tepe Mahallesi
📌Batman
Merkez 1. Bölge
📌Şanlıurfa
Akçakale Atatürk Mahallesi
📌Siirt
Kurtalan Beykent Mahallesi
Merkez Evren Mahallesi
📌Tunceli
Mazgirt Akpazar Mahallesi
📌Muş
Merkez Kepenek Mahallesi
📌Ağrı
Merkez Yolugüzel Mahallesi
📌Van
Erciş Tekevler Mahallesi
Merkez Korubaş Köyü
📌Erzurum
Ilıca
📌Tekirdağ
Merkez Aydoğdu Mahallesi
Hayrabolu İlyas Mahallesi
📌Kırıkkale
Çelebi
Delice Çerikli Mahallesi
📌Kars
Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanı 2. Bölge
SATIŞI YAPILACAK TOKİ İŞ YERLERİNİN LOKASYONLARI
📌Kocaeli
İzmit Sekbanlı-Sepetçi
📌Bursa
Kestel Yenimahalle Mahallesi
📌Kütahya
Simav Demirci Beldesi
📌İzmir
Ödemiş
📌Aydın
Çine
📌Denizli
Çal
📌Ankara
Haymana Kayabaşı Mahallesi
📌Eskişehir
Odunpazarı
Sarıcakaya Bilal Habeşi Mahallesi
📌Sakarya
Kocaali Caferiye Mahallesi
📌Bartın
Merkez Şarköy Köyü
📌Kastamonu
Azdavay Bahçelievler Mahallesi
📌Ordu
Perşembe Düz Mahallesi
📌Giresun
Alucra
📌Gümüşhane
Köse Salyazı Mahallesi
📌Trabzon
Arsin Güzelyalı Mahallesi
Maçka Esiroğlu Mahallesi
📌Konya
Güneysınır Karasınır Mahallesi
Kadınhanı 6. Etap
Selçuklu Ardıçlı Mahallesi
📌Şanlıurfa
Eyyübiye Yenice, İkizce ve Akçamescit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
📌Niğde
Bor
📌Çorum
Merkez Celilkırı Mahallesi
📌Sivas
Kangal
📌Hatay
Belen
📌Ağrı
Merkez Suçatağı Mahallesi
📌Elazığ
Merkez Karşıyaka Mahallesi
📌Tekirdağ
Çorlu Kemalletin Mahallesi
📌Balıkesir
Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi
📌Afyonkarahisar
Dinar
Sinanpaşa Ali Çetinkaya Mahallesi
📌Kars
Sarıkamış Yeni Mahallesi
📌Kırşehir
Kaman
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