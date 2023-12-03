TOKİ’den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...

TOKİ'nin 32 ilde devam eden başvuruları, toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri için büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu projede TOKİ, konut alacak vatandaşlara yüzde 25'ini peşin almak üzere 72 ay vade imkanı sunarken, iş yerlerinde ise 48 ay vade seçeneği sunacak. TOKİ'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere toplamda 46 ilde satış yapacak olması, projenin geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Vatandaşlar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını, konutların lokasyonlarını ve başvuru süreciyle ilgili detayları merakla bekliyor. Peki TOKİ konut başvuru şartları neler?

32 İLDE KONUT SATAŞI

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte 29 ilde konut satacak. Bununla beraber 28 ilde de iş yeri satışı yapacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak konutlara vatandaş yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. İş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olunabilinecek.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?