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Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2023
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Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...

2024 yılına yönelik bedelli askerlik ücreti hesaplamaları, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve diğer ekonomik göstergelerin etkisiyle belirlenmeye başlandı. Memur ve emekli zamlarının yanı sıra asgari ücretteki değişiklikler de ocak ayında yaşanacak. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile belirlenen 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri aralığındaki bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira olmuştu. Yeni yıl ile birlikte gözler, ocak 2024 bedelli askerlik ücretlerine çevrildi.

2024 yılına yönelik bedelli askerlik ücreti beklentileri, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve memur zamlarının belirlenmesiyle şekilleniyor. Memur aylık katsayısının hesaplanmasının ardından ocak ayında yürürlüğe girecek olan yeni memur maaşları, bedelli askerlik ücretinin de belirlenmesinde etkili olacak. Peki Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK 2024 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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