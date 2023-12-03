Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
Aralık ayının başlamasıyla birlikte emekliler, maaş ödemelerinin gerçekleşeceği tarihleri merakla beklemeye başlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için her ay düzenli olarak yapılan maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu sistem, emekli maaşı alan bireylerin ödemelerini ne zaman alacaklarını önceden planlamalarına olanak tanıyor.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin heyecanla beklenen bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Emekli vatandaşlar, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini titizlikle takip ederek aylık maaşlarını zamanında almanın planlarını yapıyor. Bu süreçte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları da her yılın sonunda olduğu gibi büyük bir merakla bekleniyor.
SSK EMEKLİLERİ
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında alabilirler.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimine göre maaşlarını alıyorlar. İşte Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerini alırlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
- TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu, açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?
- AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti Erzurum belediye başkan adayları listesi 2024!
- EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
- SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak'ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...
- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!