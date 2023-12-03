Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN’ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin heyecanla beklenen bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Emekli vatandaşlar, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini titizlikle takip ederek aylık maaşlarını zamanında almanın planlarını yapıyor. Bu süreçte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları da her yılın sonunda olduğu gibi büyük bir merakla bekleniyor.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi: