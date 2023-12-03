03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
ABONE OL
Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN’ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

Aralık ayının başlamasıyla birlikte emekliler, maaş ödemelerinin gerçekleşeceği tarihleri merakla beklemeye başlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için her ay düzenli olarak yapılan maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu sistem, emekli maaşı alan bireylerin ödemelerini ne zaman alacaklarını önceden planlamalarına olanak tanıyor.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin heyecanla beklenen bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Emekli vatandaşlar, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini titizlikle takip ederek aylık maaşlarını zamanında almanın planlarını yapıyor. Bu süreçte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları da her yılın sonunda olduğu gibi büyük bir merakla bekleniyor.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında alabilirler.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimine göre maaşlarını alıyorlar. İşte Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerini alırlar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA