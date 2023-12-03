Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ayı TÜİK TEFE TÜFE oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne?
Kasım 2023 enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamalarla belirlenecek. Özellikle Aralık ayıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak ve bu durum, memur maaş zammı için belirleyici parametrelerden biri olacak. Peki kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye'nin gündemine oturan konulardan biri, Kasım ayı enflasyon oranları oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini kamuoyuyla paylaşarak enflasyon beklentilerine ışık tuttu. TCMB'nin faiz artırım kararının ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, ekonomik göstergelerin takip edilmesi bakımından önem taşıyor.
2023 KASIM ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.
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