Emekliye enflasyon farkı! Ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak? Zam hesabı nasıl yapılacak?





YILLIK TAHMİNLER NASIL?

Orta Vadeli Program'da öngörülen yıllık yüzde 65 oranındaki yılsonu enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında çıkacağı hesaplanıyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç enflasyon artışı yüzde 38 olurken memur ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile birlikte zam oranları yüzde 49'u geçiyor. Yüksek tahminlerde ise bu oranlar daha da yukarı çıkıyor.