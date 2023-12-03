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EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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EYT’siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...

Türkiye'de emeklilik koşulları, 1999 öncesi ve sonrasında önemli değişikliklere uğrayarak emeklilik hakkını elde etmede belirleyici faktörleri yeniden şekillendirdi. Bu değişiklikler arasında özellikle kademeli emeklilik uygulaması, emeklilik sistemine getirilen önemli bir düzenlemedir. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik sürecini belirli bir yaş ve prim günü şartına bağlı olarak kademeli bir şekilde tamamlamalarını öngören bir sistemdir.

Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresinin yanı sıra yaş faktörünü de dikkate alan önemli bir düzenlemedir. Artık emeklilik için sadece belirli bir prim gününe ve sigortalılık süresine ulaşmak yeterli olmayıp, bireylerin belirli bir yaşa kadar kademeli olarak prim ödeme süresini tamamlamaları beklenmektedir. Peki kademeli emeklilik şartları neler? Kimler erken emekli olabilir?

KADEMELİ EMEKLİLİK

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının etkisiyle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik şartlarının yanı sıra, sonrasında sigortalı olanların da gelecekteki emeklilik süreçleri merak konusu haline geldi. Toplamda 5 milyonu bulması beklenen EYT'lilerin beklentileri, kademeli yaş şartlarıyla birleşiyor.

Sigortalı Olunan Tarihe Göre Emeklilik Şartları:

Emeklilikte yaş şartı kaldırılan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için, ilk defa işe başlama tarihlerine bağlı olarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları bir arada değerlendiriliyor. EYT kapsamına girenler, belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyorlar.

23 Mayıs 2002 tarihinden önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı, kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabiliyorlar. Bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor, bu da kısmi emeklilik şartlarını beraberinde getiriyor.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve belirli gün sayılarına ulaşmak şartı getirilmiştir. Bu tarih aralığından sonraki sigortalılar için ise 5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar geçerlidir.

Kademeli Prim Sistemi:

5510 sayılı Kanuna göre, 1 Ocak 2036 tarihine kadar belirli yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulları sağlanmalıdır. 2036 tarihinden sonrası için ise prim ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde yaş hadleri esas alınarak emeklilik hakkı elde edilebilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo ve kademeli yaş hadleri için istisna durumları içeren tablo, vatandaşların emeklilik planlamalarını daha anlaşılır bir hale getirmekte.

EYT düzenlemesiyle emeklilikte yaş şartlarının kaldırılması, birçok vatandaşın emeklilik hakkına kavuşmasını sağlarken, diğer sigortalılar için kademeli yaş şartları önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreçte, sigortalıların işe giriş tarihlerini ve mevcut kanunları dikkate alarak emeklilik planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

YAŞ PRİM TABLOSU

01.05.2008-31.12.2008

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 4600

01.01.2009-31.12.2009

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 4700

01.01.2010-31.12.2010

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 4800

01.01.2011-31.12.2011

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 4900

01.01.2012-31.12.2012

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 5000

01.01.2013-31.12.2013

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 5100

01.01.2014-31.12.2014

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 5200

01.01.2015-31.12.2015

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 5300

01.01.2016-

Kadın: 61

Erkek:63

Prim şartı: 5400

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