EYT’siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...

Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresinin yanı sıra yaş faktörünü de dikkate alan önemli bir düzenlemedir. Artık emeklilik için sadece belirli bir prim gününe ve sigortalılık süresine ulaşmak yeterli olmayıp, bireylerin belirli bir yaşa kadar kademeli olarak prim ödeme süresini tamamlamaları beklenmektedir. Peki kademeli emeklilik şartları neler? Kimler erken emekli olabilir?

KADEMELİ EMEKLİLİK