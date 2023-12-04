ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
Aralık ayı kira zammı son dakika! Türkiye'de milyonlarca kiracı, Aralık ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranlarını merakla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan kasım ayı enflasyon rakamları, kira artışlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan rakamlar, aynı zamanda kira sözleşmelerinde uygulanacak olan yasal sınırların belirlenmesinde de etkili olacak. Peki, Kira artış oranı ne kadar oldu son dakika? İşte haberin detayları...
Ev ve dükkan sahipleri tarafından büyük bir merakla beklenen Aralık 2023 kira zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları belirleyici olacak. Binlerce kiracı ve ev sahibi, enflasyonun seyrini göz önüne alarak kira zamlarını değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki, Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte TÜİK TEFE-TÜFE kira zammı son dakika!
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 4 Aralık Pazartesi günü (Bugün) enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.
İŞ YERLERİNDE DURUM FARKLI
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlenmişti.
Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulamıştı.
Yarın açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, işyerlerine yapılacak kira artış oranı belli olacak.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
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- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
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