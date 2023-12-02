Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olana müjde! 5 yıl erken emeklilik geliyor! 7200 BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ...
Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle birlikte erken emeklilik fırsatı ortaya çıkıyor. Bu düzenleme, 2023 yılında çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından, Bağ-Kur'luların da EYT'lilerden yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılıyor. İşe, Bağkur prim indirimi hakkında son açıklamalar...
EYT yasasının ardından Bağ-Kur'lu çiftçileri sevindirecek bir düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda, üreticilerin 9000 prim günü yerine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalıları gibi 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu düzenleme ile birlikte yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma imkanı da doğacak.
BAĞKUR EMEKLİ PRİMİ NE ZAMAN DÜŞECEK?
Emeklilik şartları üzerinde önemli bir değişiklik geliyor. 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelecek olan düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan erkekler ve kadınlar için emeklilik prim gününü 7200'e düşürmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, yasalaştığı takdirde sigortalıların daha erken emeklilik imkanına kavuşmalarını sağlayacak.
BAĞKUR 7200 ERKEN EMEKLİLİK ŞARLARI NELER?
Bağ-Kur'lular için düzenlenen 7200 prim günüyle erken emeklilik imkanı, emeklilik sürecini etkileyen önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. İşte, Bağ-Kur 7200 erken emeklilik şartları ve avantajları:
Prim Günü Şartı: Bağ-Kur'luların 7200 prim gününe ulaşmış olmaları gerekiyor. Bu düzenleme, sigortalıların daha kısa bir sürede emeklilik hakkına kavuşmalarını sağlıyor.
Sigortalılık Süresi: Sigortalılar, 7200 prim gününün yanı sıra 15 yıllık sigortalılık süresini de tamamlamış olmalılar.
Etkilenen Yaş Grupları: 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan erkekler ve kadınlar, bu düzenlemeden yararlanabilecekler.
Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Bağ-Kur'luların emeklilik yaşı 5 yıl düşecek. Bu, sigortalılara daha erken emeklilik fırsatı sunacak.
Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak, emeklilik yaşlarını düşürmeyi amaçlıyor. Yürürlüğe girdiğinde belirtilen şartları sağlayan Bağ-Kur sigortalıları, daha erken bir emeklilik planlaması yapabilecekler.
BAĞKUR EMEKLİLİK 7200 PRİM GÜNE DÜŞTÜ MÜ?
Düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağkur'lu olarak çalışmaya başlayan erkek ve kadın sigortalıları kapsıyor. Düzenlemeden yararlanabilmek için, sigortalıların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- 15 yıllık sigortalılık süresi
- 7200 prim günü
Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.
Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
BAĞKUR 7200 İLE KİM NE ZAMAN ERKEN EMEKLİ OLACAK?
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.
Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SGK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.
Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.
BAKUR 7200 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SGK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak.
Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi henüz belli değil. Ancak, 2. Torba Yasa'nın 2024 yılı içinde TBMM'ye gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.
BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.
BAĞKURLU KADINA KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI NEDİR?
Bağ-Kur'lu kadınlar normalde en az 25 yıl (9 bin gün) ile emeklilik hakkına sahip olurlar. Ancak 25 yıldan az, 15 yıldan fazla prim ödemişlerse 50 yaşına aşmak şartıyla kısmi aylıkla da emekli olabilirler. 25 yıldan eksik her yıl için yüzde 1 daha az aylık alırlar.
Bağ-Kur'dan normalde en az 25 tam yıl (9000 gün) ile emekli olabilen erkekler, 25 yıldan az ama 15 yıldan çok prim ödemişlerse belli bir yaşı aşmak şartıyla kısmi aylıkla da emekli olabilirler. Kısmi aylık demek, 25 yıldan eksik her yıl için yüzde 1 daha az emekli aylığı almak demektir.
Kadınlar:
50 yaşını doldurmuş olmak,
15 yılı tamamlamalarına kalan süreye göre, hangisi daha geç ise o tarihe göre yandaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklar.
Örnek Hesaplama: 01.01.1957 doğumlu bir kadın, 01.10.1987 tarihinde SSK'lı olarak işe başlamış, 01.10.1999 itibarıyla Bağ-Kur'a geçmiştir. Bu sigortalının toplam prim ödeme süresi ve 15 yılı tamamlamasına kalan süresi hesaplanır.
Örnek Hesaplama:
Prim süresi (01.10.1999 itibarıyla): 3 yıl, 5 aydır.
Toplam prim ödeme süresi: 4 yıl, 5 aydır.
15 yılı tamamlamasına kalan süre: 10 yıl, 7 aydır.
50 yaşını tamamlamasına kalan süre: 7 yıl, 3 aydır.
Bu durumda, 56 yaşından sonra olmak kaydıyla, 15 tam yılı tamamladığında emekli olacaktır.
B- 08.09.1999 ile 30.04.2008 Günü Arasında İşe Girmiş Bağ-Kur'lu Kadınlar:
08.09.1999 tarihinden ve sonrasında işe giren kadınların kısmi emeklilik için 5400 gün (15 tam yıl) prim ödeme süresini tamamlamaları ve 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
Örnek Hesaplama: 01.01.1963 doğumlu bir kadın, 01.01.2005 günü işe girmişse, 5400 gün sayısı ile 60 yaşından, yani 01.01.2023 tarihinden sonra emekli olabilecektir.
2000 VE 2008 ARASI SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDINĞI GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK!
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.
EYT düzenlemesi sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
YAŞA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin maaşlarda düşüş gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
- BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.
- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.
- Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.
2000 VE 2008 ARASI SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDINĞI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU
- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
- 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak..
- 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
- 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak..
- 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
. - 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak..
- 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak..
- 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak..
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