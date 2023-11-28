FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
"Serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, bölgedeki çiftçiler ve aileleri için temel bir geçim kaynağıdır. Özellikle Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi fındık üretim merkezlerindeki çiftçiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için hasat sonrası fiyatları merakla beklemektedir. İşte güncel fındık fiyatları...
Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarım ürünlerinden biri olan fındık, 2023 yılında da çiftçiler ve ekonomi için önemini koruyor. Fındık fiyatları her yıl hasat döneminde merakla takip ediliyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Kasım ayı güncel fındık fiyatları...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılı fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklaması şu şekildeydi:
"16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimiz fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir.
Başkan Erdoğan destekleme ödemesi ile ilgili olarak ayrıca "Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." dedi.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık, farklı ticaret borsalarında işlem görmekte ve fiyatları da borsalara göre değişiklik göstermektedir. Son verilere göre, fındık fiyatları üzerinde belirleyici olan borsalardan biri olan Sakarya Ticaret Borsası, en yüksek kilogram fiyatına sahip.
Geçen hafta işlem gören fiyatlar:
Samsun: Ticaret Borsası'nda kabuklu fındık kilogram başına en düşük 91 lira, en yüksek 97 lira arasında alıcı buldu.
Düzce: Fındığın kilogram fiyatı ortalama 88,13 lira olarak belirlendi.
Sakarya: Sivri kalite: 78,14, Levant kalite: 70,11 TL.
Trabzon: Ticaret Borsası'nda ise kilogram başına en yüksek fiyat 93 lira, en düşük fiyat ise 89.5 lira oldu.
Altınordu
Altınordu ilçesinde bugün fındık fiyatları şu şekilde belirlendi:
➡50 randıman brüt fiyat: 91.00 TL
➡51 randıman net fiyat: 91.00 TL
➡52 randıman net fiyat: 92.65 TL
➡53 randıman net fiyat: 94.50 TL
➡54 randıman net fiyat: 96.25 TL
➡55 randıman net fiyat: 98.00 TL
➡56 randıman net fiyat: 100.00 TL
Fındık fiyatları genellikle randıman oranına göre değişiklik gösterir. Bu fiyatlar, Altınordu ilçesindeki fındık üreticileri için belirlenen güncel rakamlardır.
Çiftçiler, fındık alım ve satım işlemlerini yapmadan önce güncel fiyatları takip etmeye özen göstermelidir.
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- FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
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