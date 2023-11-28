Selden etkilenen Batman ve Zonguldak'a hükümet sahip çıktı! Selzedelere 5 bin TL yardım
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu.
Kentlerde başlayan sağanak yağış sokak ve caddeleri göle döndürürken, su baskınları da beraberinde geldi.
Birçok kişi selden etkilenirken, Batman'da 4 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise hava muhalefeti nedeniyle bir kuru yük gemisi battı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
HANELERE 5 BİN TL ÖDEME
Bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir haberi duyurdu.
Bakan Göktaş, iki kentte selden etkilenen hanelere yardım elinin uzatılacağını, 5 bin TL destek ödemesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
"SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN HANELERİMİZİN YANINDAYIZ"
Sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.
Bu kapsamda bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
Batman'da bin 188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL
Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL
Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 55 bin TL kaynak aktardık.
İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir.
Yaralarımızı birlikte sarıyor çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
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