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Selden etkilenen Batman ve Zonguldak'a hükümet sahip çıktı! Selzedelere 5 bin TL yardım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Selden etkilenen Batman ve Zonguldak’a hükümet sahip çıktı! Selzedelere 5 bin TL yardım

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu.

Türkiye, son dönemlerde kış etkilerini hissediyor. Yurt genelinde fırtına ve sağanak etkili olurken, bazı illerde sel felaketi de yaşandı. Bu illerden öne çıkan ikisi ise Zonguldak ve Batman.

Kentlerde başlayan sağanak yağış sokak ve caddeleri göle döndürürken, su baskınları da beraberinde geldi.

Birçok kişi selden etkilenirken, Batman'da 4 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise hava muhalefeti nedeniyle bir kuru yük gemisi battı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

HANELERE 5 BİN TL ÖDEME

Bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir haberi duyurdu.

Bakan Göktaş, iki kentte selden etkilenen hanelere yardım elinin uzatılacağını, 5 bin TL destek ödemesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

"SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN HANELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.

Bu kapsamda bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,


Batman'da bin 188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL

Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL

Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 55 bin TL kaynak aktardık.

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir.

Yaralarımızı birlikte sarıyor çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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