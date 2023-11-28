Selden etkilenen Batman ve Zonguldak’a hükümet sahip çıktı! Selzedelere 5 bin TL yardım



Batman'da bin 188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL



Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL



Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 55 bin TL kaynak aktardık.



İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir.



Yaralarımızı birlikte sarıyor çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN