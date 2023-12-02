Geri sayım başladı: Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

İKİ TARAF KORUNACAK

Ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerin sürdürülebilirliğinin de önemli olduğunu belirten Işıkhan, "Asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Artış diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır. Bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemli. Çalışma barışını korumak en önemli görevimiz. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.