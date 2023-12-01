Çiftçilere dev destek! 1 milyar 81 milyon TL bugün hesaplarda

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu ödemenin 987 milyon 87 bin 412 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 42 milyon 10 bin 872 lirası biyolojik mücadele, 40 milyon 656 bin 605 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 8 milyon 657 bin 540 lirası bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.