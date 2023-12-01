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Çiftçilere dev destek! 1 milyar 81 milyon TL bugün hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Çiftçilere dev destek! 1 milyar 81 milyon TL bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu ödemenin 987 milyon 87 bin 412 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 42 milyon 10 bin 872 lirası biyolojik mücadele, 40 milyon 656 bin 605 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 8 milyon 657 bin 540 lirası bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Ayrıca, Uzman Eller Projesi'ne 2 milyon 983 bin 571 lira destek sağlanacak.

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