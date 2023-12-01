Çiftçilere dev destek! 1 milyar 81 milyon TL bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu ödemenin 987 milyon 87 bin 412 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 42 milyon 10 bin 872 lirası biyolojik mücadele, 40 milyon 656 bin 605 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 8 milyon 657 bin 540 lirası bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'ın ilk 3'üne giren besin! Omega-3, Omega-6 içeriğiyle beyni zımba gibi yapıyor!
- Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...
- İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
- Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"
- 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!
- EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?
- Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
- ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...