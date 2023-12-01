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Asgari ücrette kritik tarih netleşti! İlk toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Asgari ücrette kritik tarih netleşti! İlk toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Peki ama asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı netleşti mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Milyonların gelirini etkileyecek asgari ücrette zam oranını belirlemek için maraton resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 asgari ücret zammını belirlemek için komisyonun ilk olarak 11 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM MARATONU
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta başlayacak olan toplantılarında asgari ücrette yapılacak yıllık zam miktarını belirleyecek. Milyonların gözü asgari ücret zammına çevrilirken masada hangi oranlarında konuşulduğu merak konusu oldu. İşte asgari ücrette zam pazarlığının detayları...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.

Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.

Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?
Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların alacağı para da yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak.

İşverenle net ücret üzerinden anlaşarak çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanacak.

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.

NET 2024 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI
Yüzde 35 artarsa: 15.393 TL
İşverene maliyeti: 21.278 TL

Yüzde 40 artarsa: 15.962 TL
İşverene maliyeti: 22.066 TL

Yüzde 45 artarsa: 16.533 TL
İşverene maliyeti: 22.854 TL

Yüzde 50 artarsa: 17.103 TL
İşverene maliyeti: 23.642 TL

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