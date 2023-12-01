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Haberler Ekonomi Haberleri 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!

7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00’de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!

2023 yılının sonlarına yaklaşırken, finans sektöründe bir rekabet furyası başlamış durumda. Özellikle emeklilere yönelik düzenlenen promosyonlar arasında, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşecek zam beklentisiyle birlikte sunulan tutarların daha da artacağı öngörülüyor. Şu an konuşulan çeşitli rakamlara rağmen, emekli promosyonlarının 13 bin lirayı aşabileceği konusunda çeşitli söylemler bulunuyor. Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangisi?

2023 yılının ocak ayına yaklaşırken, emeklilerin kök maaşlarına yapılacak olan zam, milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. Bu artışın yanı sıra en düşük emekli maaşı da yükselecek, böylece geniş kapsamlı bir emekli zamı gerçekleşmiş olacak. Bu beklentiyle birlikte, birçok banka da promosyonlar konusunda hamle yapma kararı almış durumda.

PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

7 BİN 500 TL - 10 BİN TL MAAŞ ALANLARA 7 BİN 500 TL

10 BİN TL VE ÜZERİ MAAŞ ALANLARA 10 BİN TL

En yüksek promosyon 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıktı.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?👇

📍QNB Finansbank promosyon miktarı

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

📍Akbank promosyon miktarı

Maaş Tutar Aralığı: 3.500-7.499 TL

Toplam promosyon tutarı: 7.000 TL

Maaş Tutar Aralığı: 7.500-9.999 TL

Toplam promosyon tutarı: 9.000 TL

Maaş Tutar Aralığı: 10.000 TL ve üzeri

Toplam promosyon tutarı: 10.000 TL

📍Vakıfbank promosyon miktarı

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

📍Yapıkredi promosyon miktarı

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

📍Ziraat Bankası promosyon miktarı

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

📍Halkbank promosyon miktarı

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

📍Şekerbank promosyon miktarı

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

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