7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00’de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!

2023 yılının ocak ayına yaklaşırken, emeklilerin kök maaşlarına yapılacak olan zam, milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. Bu artışın yanı sıra en düşük emekli maaşı da yükselecek, böylece geniş kapsamlı bir emekli zamı gerçekleşmiş olacak. Bu beklentiyle birlikte, birçok banka da promosyonlar konusunda hamle yapma kararı almış durumda.

PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?