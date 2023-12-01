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Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Asgari Ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu? Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Asgari Ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu? Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama…

2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konuda ilk toplantı aralık ayında gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantı tarihini açıkladı. Temmuz ayından beri uygulanan brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olan asgari ücret miktarı, 2024 yılı için yeni yıldan önce belirlenecek.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için ilk tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için tarih verdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar doğrultusunda 2024 yılı net ve bürüt asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne kadar zam yapılacağı belli olacak. İşte merak edilen detaylar ve tarih…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyecek olan asgari ücret tespit toplantısı için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 asgari ücret zammını belirlemek için komisyonun ilk olarak 11 Aralık'ta toplanacağını duyurdu..

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Henüz ikinci toplantının kesin tarihi netleşmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde güncellenecektir.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücret toplantısı öncesi şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi öncelikle asgari ücreti tartışırken yapılanlardan başlamak gerekir. Asgari ücrete bu yıl biliyorsunuz yüzde 107 artış gerçekleştirildi. Asgari ücret artışı enflasyonun üstünde gerçekleşti. Reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındı. Yaptığımız artışlara ilaveten yine geçen yıl tarihi bir adım attık ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdik. Sadece bu muafiyetin tutarı 500 milyar lira civarında. Yani buna vergi harcaması diyoruz. Dolayısıyla asgari ücret anlamında çok önemli bir çerçeve oluştu. Bu müzakere sürecine gelecek olursak, müzakereler üçlü bir şekilde yürütülüyor. Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette.

İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum.

Görüşmeler başlayacak, Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı.

Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.

İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.

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