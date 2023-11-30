Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı ve içerisinde ekonomiyle ilgili birçok düzenlemeyi barındıran 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Torba yasa teklifinin içeriğinde yer alan taşeron işçiye kadro şartları ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih, 90 bin işçiyi ilgilendiriyor. Peki 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak?
90 bin taşeron işçiye kadro konusundaki son durum, vatandaşlar tarafından hala yakından takip ediliyor. Meclis'te görüşülen torba yasa teklifi, taşeron işçilere kadro beklentilerini de beraberinde getirdi. Bu süreçte, eski Bakan Bilgin'in seçim sonrasında taşeron işçilerin Meclis'te yer alacağı konusundaki açıklamaları da dikkat çekiyor. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte son güncel gelişmeler...
TORBA YASA MECLİS'E GELDİ!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.
Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen torba kanun taslağında vergilere ilişkin de pek çok düzenleme yer alıyor.
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Taşerona kadronun torba yasada olması ön görülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.
Meclis'te konu ele alındığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ESKİ BAKAN BİLGİN'İN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMALARI
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.
Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur."
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