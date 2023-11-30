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Çiftçiye 5.000 TL ikramiye ödemesi tarihleri | ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Meclis onayı verildi mi, son durum ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Çiftçiye 5.000 TL ikramiye ödemesi tarihleri | ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Meclis onayı verildi mi, son durum ne?

Son günlerde, birçok kişinin merakla beklediği bir konu, "ÇKS 5 bin TL yattı mı?" sorusu oldu. Özellikle çiftçi emeklileri için yapılan ikramiye ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla konunun gelişimini takip ediyor. Gözler ödeme takvimine  çevrilirken kararın Meclis'ten geçip geçmediği de merak konusu oldu. Peki ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan, çalışmayan emeklilere ödenen ikramiyenin kapsamının genişletildiğini duyurarak, bu ödemelerin artık çalışan emekliler ve çiftçileri de kapsayacağını belirtti. Çiftçilere ve çalışan emeklilere yapılacak olan 5.000 TL'lik ödemelerle ilgili çalışmaların tamamlandığı ifade edildi. Ancak, çiftçiler bu ödemelerin Aralık ayına yetişip yetişmeyeceğini merak ediyor. İşte çiftçiye ikramiye ödemesine ilişkin detaylar...

ÇİFTÇİ 5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Çiftçilere 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere ve çalışan emeklilere yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis'te görüşülmesi ve kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçilere 5.000 TL'lik ikramiye ödemelerine ilişkin takvim henüz netlik kazanmadı. Meclis'te kabul edildikten sonra 5.000 TL ikramiyelerin ödeme tarihi netlik kazanacak. En geç Aralık ayının 15'ine kadar çiftçilere ve diğer çalışan emeklilere yönelik ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

Çalışmayan 10 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri 11 Kasım'da başlamış ve 3 gün gibi kısa sürede tamamlanmıştı.

ÇİFTÇİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NEREYE YATACAK?

Çiftçilerin emekli ikramiyeleri, emekli maaşını aldığı bankalar aracılığıyla yatırılacak. Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri, ödemeler başladıktan sonra bankaların mobil uygulamaları üzerinden, müşteri hizmetlerinden veya direkt olarak şubelerden gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla çiftçilerin ikramiye ödemeleri PTT vb. araçlarla verilmeyecek.

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