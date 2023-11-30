Çiftçiye 5.000 TL ikramiye ödemesi tarihleri | ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Meclis onayı verildi mi, son durum ne?

Çiftçilere 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" ifadelerini kullandı.