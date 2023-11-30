30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...

1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
ABONE OL
1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...

Emekli olma sürecine yönelik beklentisi olan bireyler, SGK'nın resmi internet sitesinde bulunan hesaplama aracını kullanarak alacakları maaşı ve emekli olacakları yaşını belirleyebiliyor. Emeklilik için sigortadan sonra belirli bir sürenin geçmesi, işe giriş tarihine bağlı olarak prim ve yaş şartlarını tamamlamayı gerektiriyor. Ancak, emeklilik yaşını geri çekme imkanı da bulunmaktadır.

Bazı bireyler için emeklilik tarihini öne çekme isteği, daha erken emekli olma fırsatlarını gündeme getiriyor. Bu nedenle, çalışanlar gelecekteki emeklilik tarihlerini ve yaşlarını öğrenerek süreçlerini planlama ihtiyacı duyuyor. Belirlenen şartların yerine getirilmesiyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yaparak gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşlar emekli olabiliyor. Emeklilik hedefi koyan bireylerin dikkate alması gereken önemli noktalar bulunmaktadır. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı

📍31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

📍09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

📍24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

📍24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

📍24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

📍24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

📍24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

📍24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

📍24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

📍24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

📍24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

6 YILLIK AVANTAJ

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

TARİHİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA