Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte artacak olan gelirler, özel sektör çalışanlarının tazminat hesaplamalarını da etkileyecek. Bu gelir artışları, emekli olan EYT'liler ve işten ayrılan bireylerin eline daha fazla para geçmesine katkı sağlayacak. Yeni yılda maaşlarda yaşanan değişiklikler, tazminat hesaplamalarına olumlu bir şekilde yansıyarak çalışanların maddi durumlarına olumlu bir etki yapacak. İşte 1, 3, 5, 10, 15, 20 yıl çalışanın alacağı ödemeler...
Ocak ayı, milyonlarca kişi için gelirlerin artacağı bir dönem olacak. Bu artışlar, hem özel sektörde hem de kamuda çalışanların maaşlarına yansıyacak. Özel sektörde zamlı maaşlar, işten ayrılan çalışanların alacakları tazminatlara olumlu bir etki yapacak. Ayrıca, asgari ücret zammı, bu ücretle çalışanların alacakları tazminat miktarını artırırken, memur maaş katsayısındaki artış da en yüksek tutarı, yani tavanı değiştirecek. İşte Takvim Gazetesi'nden konuya ilişkin Çığıl Ön Yener'in yazısı...
TEK KESİNTİ VAR
Kıdem tazminatı çalışanların son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılarak tutar bulunuyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 415 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor.
ASGARİ ÜCRETLİYE YENİ TUTAR
Mesela yeni asgari ücret bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 40 seviyesinde zamlanırsa net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı tutarı 18 bin 637 liraya ulaşacak.
Örneğin asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 lira yapılırsa da çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 969 lira kıdem tazminatı verilecek. Bu durumda çalışılmış her yıl için 6 bin 657 lira tutarında bir fark ortaya çıkacak. 10 yıl çalışması olan 66 bin 570, 20 yıl çalışan da 133 bin 140 lira avantaj sağlayacak.
YENİ TAVAN KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatında bir tavan da var. Memur maaş katsayısındaki artışla değişen bu tavan halen 23 bin 489 lira. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödemesi yapılıyor. Damga vergisi kesilmiş olarak da ödenen en yüksek tutar 23 bin 311 lira. Giydirilmiş son brüt maaşı bu tutarın altında olanlara kendi kazancı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat ödeniyor.
Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek kıdem tazminatı tavanı brüt maaşı 23 bin 489 liranın üzerinde olanları etkileyecek. Yeni tavan, tahminlere göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 50 olursa 35 bin 234 liraya ulaşacak. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek yıllık en çok lira 34 bin 967 lira ödeme yapılacak.
NELER EKLENİYOR
Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bunlar arasında yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler bulunuyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor.
TAM YILI AŞAN SÜRE VARSA
Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışılan tam yıl giydirilmiş brüt ücretle çarpılıyor. Ayrıca bir yıllık giydirilmiş brüt ücret 12 aya bölünüp, tam yılı aşan süre kaç ay ise onunla çarpılıyor. Elde edilen iki tutar toplanıp, damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.
TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?
Çalışanın rızası olmadan kıdem tazminatı taksitle ödenemiyor. İşveren eğer işçinin açık ve yazılı onayını alırsa kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir.
ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?
(DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ OLARAK)
Çalışma süresi: 1 yıl
Mevcut: 13.312,68 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 18.637,76 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 19.969,03 TL
Çalışma süresi: 3 yıl
Mevcut: 39.938,05 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 55.913,28 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 59.907,08 TL
Çalışma süresi: 5 yıl
Mevcut: 66.563,42 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 93.188,79 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 99.845,14 TL
Çalışma süresi: 10 yıl
Mevcut: 133.126,85 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 186.377,59 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 199.690,27 TL
Çalışma süresi: 15 yıl
Mevcut: 199.690,27 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 279.566,38 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 299.535,41 TL
Çalışma süresi: 20 yıl
Mevcut: 266.253,70 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 372.755,18 TL
Asgari ücret yüzde 50 artarsa: 399.380,54 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Mevcut: 23.489,83 TL
Yüzde 50 zamlı: 35.234,75 TL
DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ OLARAK:
Mevcut: 23.311,54 TL
Yüzde 50 zamlı: 34.967,31 TL
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