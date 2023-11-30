Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024’te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...

Mesela yeni asgari ücret bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 40 seviyesinde zamlanırsa net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı tutarı 18 bin 637 liraya ulaşacak.

Örneğin asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 lira yapılırsa da çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 969 lira kıdem tazminatı verilecek. Bu durumda çalışılmış her yıl için 6 bin 657 lira tutarında bir fark ortaya çıkacak. 10 yıl çalışması olan 66 bin 570, 20 yıl çalışan da 133 bin 140 lira avantaj sağlayacak.

YENİ TAVAN KİMLERİ ETKİLEYECEK?