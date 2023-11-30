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Aralık ayında doğal gaz tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Aralık ayında doğal gaz tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada aralık ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik olmayacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TARİFE SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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