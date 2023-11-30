EK MTV'de ikinci taksit ödemelerinde son gün bugün! Ödemeler nereden yapılacak? Gecikme faizi...
Araç sahiplerini ilgilendiren ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV)'nin ikinci taksiti için bugün son gün. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek. İşte detaylar...
Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin bugün sona ereceği hatırlatıldı.
AYLIK YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.
Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.
ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?
Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ DE BUGÜN SON
2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi de sona erecek.
Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.
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