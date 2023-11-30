Hükümetten asgari ücrete yönelik yeni mesaj: Taraflar arasında maksimum faydayı gözeteceğiz

"ŞU AN BİR TARİH YOK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili ödeme takviminin nasıl olacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" yanıtını verdi.