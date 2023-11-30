Hükümetten asgari ücrete yönelik yeni mesaj: Taraflar arasında maksimum faydayı gözeteceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ve emeklilere verilecek 5 bin TL'lik ikramiyeye yönelik açıklama yaptı. Bakan Işıkhan 5 bin TL'lik ödemelerle ilgili şu an bir tarihin belirlenmediğini söylerken, asgari ücrete yönelik de milyonlara mesaj verdi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın düzenlediği ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ŞU AN BİR TARİH YOK"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili ödeme takviminin nasıl olacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" yanıtını verdi.
TÜM EMEKLİLERE 5 BİN TL
Düzenlemeden yararlanacak emekli sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETTE MAKSİMUM FAYDA
Asgari ücret komisyonunun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, "Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.
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