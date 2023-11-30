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Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ’tan aralık ayını ilgilendiren açıklama geldi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ’tan aralık ayını ilgilendiren açıklama geldi!

Kombileri yakmaya başlayan vatandaşlar ve iş yerleri doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. BOTAŞ’tan ise Aralık ayına ilişkin merak edilen açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

Havaların soğuması ile birlikte hane ve işyerleri kombilerini yakmaya başladı. Yeni yıl zamlarının yaklaşması ile birlikte ise vatandaşlar doğal gaz faturalarından ne kadarlık bir artış olacağını merak ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Aralık ayı için doğal gaz toptan satış fiyatına ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı. İşte merak edilen sorunun cevabı….

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Aralık ayında doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. İşte açıklama;

"Kuruluşumuz tarafından 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır"

Önümüzdeki süreçte doğalgaza zam yapılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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