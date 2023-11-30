Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ’tan aralık ayını ilgilendiren açıklama geldi!

Havaların soğuması ile birlikte hane ve işyerleri kombilerini yakmaya başladı. Yeni yıl zamlarının yaklaşması ile birlikte ise vatandaşlar doğal gaz faturalarından ne kadarlık bir artış olacağını merak ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Aralık ayı için doğal gaz toptan satış fiyatına ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı. İşte merak edilen sorunun cevabı….

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Aralık ayında doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. İşte açıklama;