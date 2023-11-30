Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
Emekli ikramiyesine dair son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay, 100. Yıl Cumhuriyeti kapsamında yapılan ödemelerde, çalışmayan emekli vatandaşlara 5000 TL emekli ikramiyesi maaş hesaplarına yatırıldı. Yapılan yeni müjdeyle birlikte, çalışan ve çiftçi emeklilere de 5000 TL emekli ikramiyesi ödeneceği duyuruldu. Konuyla ilgili son açıklama ise Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Peki çalışan emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, emekli olan ancak fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de bu avantajdan faydalanması için bir çalışma başlatıldığı belirtildi. İşte çalışan emekliye 5.000 TL ödenecek ikramiyeye ilişkin gelişmeler...
TORBA KANUNA EKLENDİ
TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif Komisyon'da kabul edildi. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin madde ihdası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanuna eklendi. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çalışan emeklilere verilecek olan 5 Bin TL emekli ikramiyesi hakkında da konuştu.
BAYRAM İKRAMİYESİ VE SEYYANEN ÖDEME SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ödeme almaya hak kazananlar da ödemeye alamayanların bilgileri e-Devlet'te yer alıyor. https://turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-emekliler-icin-bayram-ikramiyesi-ve-seyyanen-odeme-sorgulama linkine tıklayarak ödemenin yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa sebebi açıkça belirtiliyor.
ÇALIŞAN EMEKLİ 5 BİN TL ÖDEME EKRANI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?
Emekliye ikramiye düzenlemesinde yasal süreç torba yasa ile olacak. Henüz ödeme takvimi belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
5 bin TL ikramiye, emeklilerin gelecek ay zamanında alacakları maaş takvimine yetişmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamaya 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız.
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