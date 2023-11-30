2024 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Yeni zamlı emekli maaş tablosu...

2024 Ocak ayına yönelik emekli maaşlarına dair zam oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarda yüzde 39,27 oranında bir artış bekleniyor. Bu gelişme, emekli vatandaşların maaşlarında önemli bir iyileşme öngörüsünü ortaya koyuyor. İşte milyonlarca emeklinin yeni yılda hesaplarına yatması beklenen zamlı maaş tablosu…

TCMB AÇIKLADI! EMEKLİKLİYE YÜZDE 39,27'LİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 6 Aylık Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 39,27 oranında zam yapılması bekleniyor. Söz konusu emeklinin kök maaşına eklenerek hesaplanacak.

Söz konusu zamma ek olarak hükümet tarafından açıklanan refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payının açıklanması ve kesinleşmesi halinde emekli maaşlarının üzerine eklenecek.

2024 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? YENİ MAAŞ TABLOSU