TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...

TOKİ, %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği ile taksitlendirme avantajlarını duyurarak ev sahibi olma imkanı sunuyor. Uygun fiyatlar, geniş daire seçenekleri ve ödeme kolaylıklarıyla TOKİ, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyenlere çekici fırsatlar sunmaktadır. Projeler, 7 farklı ilde konumlanmış olup her ilde farklı vade ve fiyatlandırma seçenekleri ile dikkat çekmektedir. İl il fiyat ve başvuru detayları haberimizde...

İŞTE İL İL TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE FİYAT LİSTESİ!

ANKARA BEYPAZARI 2. ETAP PROJESİ