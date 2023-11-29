Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
Ocak 2024'te uygulanacak memur maaşı zammı ve memur emeklilerinin zam oranları belirlenirken, enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 49.46 ila 52.83 aralığında bir artış öngörülüyor. Bu zamla birlikte memur aile yardımı, çocuk yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi tutarları da artacak. Öte yandan, birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri 3600 ek gösterge avantajından faydalanacak. Peki 3600 ek gösterge son durum ne? Ek gösterge torba yasada var mı?
Ocak ayında, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisine çifte zam yapılacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte uygulanacak. Enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Bu zam artışı, memur maaşlarının yanı sıra ek ödemelere de olumlu bir şekilde yansıyacak, böylece kamu çalışanlarına mali anlamda önemli bir destek sağlanmış olacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
OCAK AYINDA %58.83'Ü BULACAK
Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'yı bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 67.23 çıkan 2023 yılı enflasyon tahminine göre de Ocak zammı yüzde 51.47'ye ulaşacak. AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 68.73'lük 2023 yılı TÜFE tahminine göre ise Ocak zammı da yüzde 52.83 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 33 BİN TL OLACAK
Ocak artışı yüzde 49.46 çıkarsa en düşük maaş memurlarda 32 bin 906, memur emeklilerinde 14 bin 762 liraya ulaşacak. Artışın yüzde 51.47'yi bulması halinde de en düşük maaş memurlarda 33 bin 349, memur emeklilerinde 14 bin 960 liraya yükselecek. Yüzde 52.83'lük artış ise en düşük maaşı memurlarda 33 bin 648, emeklilerinde 15 bin 95 liraya taşıyacak.
EK ÖDEMELERDE ARTACAK
Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı enflasyon tahminlerine göre bin 731-bin 770, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97- 389,56, 127,45 lira olan 6 yaş üstü çocuk yardımı da 190,49-194,78 lira aralığında bekliyor.
Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MAAŞINA +3000 TL
📍TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasayı milyonlarca vatandaş bekliyor. Emeklilerin yeni zamları, esnafın Bağ-Kur prim avantajı gibi konuların ele alınacağı torba yasanın içerisinde 3600 ek göstergenin de yer alması bekleniyor.
Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.
MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI
4 aylık enflasyon farkıyla ulaşılan yüzde 40.4'lük Ocak zammı memur maaşlarına şöyle yansıyacak:
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 45.561,20
Memur- (Üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 32.204,95
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 41.471,35
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 37.422,22
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 45.806,90
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 41.453,10
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 77.162,44
Hemşire- (Üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 37.121,76
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 46.503,29
Teknisyen- (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 33.047,35
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 67.566,10
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.595,25
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 38.778,48
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.313,05
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
4 aylık enflasyon farkıyla ulaşılan yüzde 40.4'lük Ocak zammı memur emeklilerinin aylıklarına şöyle yansıyacak:
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 50.419,40
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.624,39
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 16.935,75
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 29.303,24
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 21.325,01
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.968,74
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 14.928,03
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 36.372,38
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 39.803,40
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24
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