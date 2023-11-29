Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...

Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.

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