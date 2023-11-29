Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan piyasalara enflasyon mesajı

HİSSEDİLİR HALE GELECEK

Son olarak yapısı gereği yılda bir kere fiyatın güncellendiği kira, eğitim gibi kalemlerde manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli yavaşlama göreceğiz. Bu tür kalemlerde dezenflasyon 2024 yıl sonu ve 2025'te daha hissedilir hale gelecektir.

Emlak fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmaya başlayan artışlar, yeni kiralık fiyatlarında yatay seyir döviz kuru ile birlikte enflasyon beklentilerinin daha da iyileşmesine yol açacak."