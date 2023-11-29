Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı bireylerin bakımını sağlamak amacıyla ailelere verilen evde bakım maaşı ile ilgili bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayı ödemelerini alan vatandaşlar gözlerini aralık itibarıyla verilecek yardımlara çevirdi. Aynı zamanda da 2024 Ocak zamlarıyla birlikte artacak olan evde bakım maaşları ile ilgili de detaylar merak ediliyor. Peki aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik sunulan bir destek programıdır. Bu program kapsamında, vatandaşlara verilen maaş, engelli veya yaşlı bireyin günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelere ekonomik destek sağlar. Her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, ailelerin bakım süreçlerini kolaylaştırmayı ve maddi anlamda destek olmayı hedefler. Peki aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024'de evde bakım maaşları ne kadar, kaç TL artacak?
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı ödemeleri henüz başlamadı.
Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Mahinur Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.
Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardım programlarımızı şeffaf bir anlayışla sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz."
EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:
TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi.
Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık artış oranının belirleneceği ve net artış oranının ortaya çıkacağı bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede, Ocak 2024'te açıklanacak verilerle evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına yönelik beklentiler gündeme gelmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak yöntem...
- Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...
- Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?
- Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olana müjde! 5 yıl erken emeklilik geliyor! 7200 BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ...
- FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
- THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı