Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Mahinur Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.