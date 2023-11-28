Yatırımda dengeler değişti! En çok talep o bölgelere

EN ÇOK NERELER TERCİH EDİLİYOR?

Arsa tercihlerinde İstanbul ve çevresinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen uzmanlar, "Arsa ve tarlada kısa vadede getiri söz konusu değil. Arsaların imarlı olması sebebiyle gayrimenkul tarafında bir prim söz konusu. Arsalara erişim maddi açıdan çok zor. İnsanlar genelde arsa yatırımları için farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler ve İzmit gibi bölgeler arsa seçiminde yoğun olan bölgeler. Tarlada da bu bölgelerin İstanbul ve çevresi için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ilde arsa ve tarlalara yönelim var. İleride imara açılacak bölgelerin bulunduğu yerlerde daha çok talep oluyor diyebiliriz." dedi.