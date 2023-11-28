Yatırımda dengeler değişti! En çok talep o bölgelere
Son dönemde artan ev fiyatları vatandaşı arsa, tarla gibi yatırımlara yönlendirdi. Uzmanlar rekor kıran arsa, tarla satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, en çok rağbet gören bölgeleri de açıkladı.
Vatandaşlar ev almaktan çok arsa ve arazi satışlarına yöneldi. Peki arsa ve tarla satışının artmasının en önemli nedeni ne? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar Ocak-Ekim döneminde arsa, arazi, tarla gibi gayrimenkul satışlarının ev satışlarını solladığına dikkat çekti. Yılın ilk 10 ayında 1 milyon 426 bin seviyesine yaklaşan satışların tüm zamanların en yüksek satış dönemi olduğu belirtildi.
ARAZİYE TALEP NEDEN ARTTI?
Uzmanlar arsa satışlarının yükselmesiyle ilgili olarak "En önemli etkenlerden bir tanesi krediye erişimde sınırlı olan gayrimenkul yatırımcısının arsa ve arazi yatırımları ile bu ihtiyacı değerlendirdiğini söyleyebiliyoruz. Pandemi sonrasında özellikle insanların hayatlarında bir alternatif plan gerçekleştireceği yerlerin olması, 6 Şubat depremi sonrasında büyükşehirlerdeki yapı stoklarının yüzde 50'ye yakınının riskli olması ve kişilerin alternatif bir yaşam arıyor olması arsa ve arazilere gün geçtikçe ilgiyi artırıyor." dedi.
Sektör temsilcileri son dönemde artan konut fiyatlarının ev alamayan vatandaşları arsalara yönlendirdiğine de vurgu yaparken "Son dönemde gayrimenkul tarafındaki ev fiyatları yükseldiği için yeni ev alamayan vatandaşlar bir arsa alalım, üzerine ev yapabiliriz, arazi alalım oraya imar gelirse diye, yola cepheli yerler varsa buradan bir arazi alalım üzerine geçici konut diyebileceğimiz Tiny House yapı yapabiliriz şeklinde değerlendiriyorlar. Birden fazla neden var diyebiliriz. Vatandaşlar bütçelerine göre bu alternatifleri farklı şekilde değerlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK NERELER TERCİH EDİLİYOR?
Arsa tercihlerinde İstanbul ve çevresinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen uzmanlar, "Arsa ve tarlada kısa vadede getiri söz konusu değil. Arsaların imarlı olması sebebiyle gayrimenkul tarafında bir prim söz konusu. Arsalara erişim maddi açıdan çok zor. İnsanlar genelde arsa yatırımları için farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler ve İzmit gibi bölgeler arsa seçiminde yoğun olan bölgeler. Tarlada da bu bölgelerin İstanbul ve çevresi için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ilde arsa ve tarlalara yönelim var. İleride imara açılacak bölgelerin bulunduğu yerlerde daha çok talep oluyor diyebiliriz." dedi.
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