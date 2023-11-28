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1.20 faizli ev kredisi son durum ne? Düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, şartları neler? İlk kez ev alacaklara kredi başvurusu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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1.20 faizli ev kredisi son durum ne? Düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, şartları neler? İlk kez ev alacaklara kredi başvurusu...

İlk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi kampanyası hakkında son dakika bilgileri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" şeklinde konuştu. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk ev sahibi olacaklar için uygulanacak olan %1.20 faizli konut kredisi şartlarına dair detaylar için bekleyiş sürüyor. Peki 1.20 faizli ev kredisi son durum ne?

Düşük faizli konut kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bundan sonra tapusu olan tüketiciler, yeni bir ev almak isterlerse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecekler. Alınan karar, yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor. Düşük faizli konut kredisi başvurusu yapacaklar için kredi değer oranı, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. İşte detayları...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söyledi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLER ALABİLİR?

İkinci evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

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