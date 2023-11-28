KYK burs/kredi takvimi çıktı! 6-7-8-9-10 Aralık'ta Ziraat IBAN hesaplarına yatacak! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve öğrenciler tahhütname onaylarını tamamlamıştı. Bu yıl KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, burs ücretlerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek amacıyla KYK bursu sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?
Eğitim, konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, burs ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen burs ödemeleri, öğrenci hesaplarına aktarılıyor. Bu ödemeler, öğrencilerin Ziraat Genç Bank Kart ile ATM'lerden çekebileceği şekilde yapılmaktadır. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı? 2023-2024 KYK burs ödemeleri ne zaman?
KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.
Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir.
Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olacak burs ücretleri belirlendi. Buna göre lisans ve ön lisans öğrencileri için burs ücretleri 1.250 TL'den 2.000 TL'ye yükseltildi.
KYK BURSLARI SAAT KAÇTA YATAR?
Burs ödemeleri genellikle gece saat 12.00'dan sonra hesaplara yatırılmaktadır.
KYK ÖDEME TAKVİMİ
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık,
"2" olanlar 7 Aralık,
"4" olanlar 8 Aralık
"6" olanlar 9 Aralık,
"8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek..
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- KYK burs/kredi takvimi çıktı! 6-7-8-9-10 Aralık'ta Ziraat IBAN hesaplarına yatacak! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
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