KYK burs/kredi takvimi çıktı! 6-7-8-9-10 Aralık’ta Ziraat IBAN hesaplarına yatacak! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...

Eğitim, konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, burs ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen burs ödemeleri, öğrenci hesaplarına aktarılıyor. Bu ödemeler, öğrencilerin Ziraat Genç Bank Kart ile ATM'lerden çekebileceği şekilde yapılmaktadır. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı? 2023-2024 KYK burs ödemeleri ne zaman?

KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?