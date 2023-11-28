Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
Emekli olmayı bekleyen bireyler, gelecekte alacakları maaşı ve emekli olacakları yaşını belirlemek adına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesini kullanıyor. Emekli olabilmek için öncelikle sigorta başlangıcından belli bir süre geçmesi ve işe giriş tarihine göre prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak, emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabilmektedir. İşte detayları...
Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen bireyler, daha erken emekli olma fırsatlarını değerlendirmek adına süreçlerini planlamaktadır. Bu kapsamda, çalışanlar gelecekteki emeklilik tarihlerini ve yaşlarını öğrenerek, gereken şartları yerine getirerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yaparak emekli olabilirler. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve kamu çalışanları arasında geçerli olan bu uygulama, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Emeklilik sürecini erken yaşta başlatma amacı taşıyan bireylerin dikkate alması gereken önemli noktalar bulunmaktadır.
Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı
31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
6 YIL KADAR...
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.
TARİHİ ÖNE ÇEKİYOR
Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.
Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.
Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.
Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
- Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
- KYK burs/kredi takvimi çıktı! 6-7-8-9-10 Aralık'ta Ziraat IBAN hesaplarına yatacak! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
- Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
- Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL-12.500 TL...
- SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SONUCU! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Antalya belediye başkan aday adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Antalya belediye başkan adayları belli oldu mu?
- Adana belediye başkan aday adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...