2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Bu zam ile birlikte asgari ücretten daha yüksek maaş alan çalışanların maaşlarında da artış olacak. Bu durum, brüt maaş üzerinden çalışanların vergi yükünün azalmasına neden olacak. İşçinin maaş zammında formüller listelendi. Peki asgari ücret 2024'te yüzde kaç aratacak? Zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki hafta başlayacak olan toplantılarında asgari ücrette yapılacak yıllık zam miktarını belirleyecek. Milyonların gözü asgari ücret zammına çevrilirken masada hangi oranlarında konuşulduğu merak konusu oldu. İşte asgari ücrette zam pazarlığının detayları...
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.
Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.
ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?
Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların alacağı para da yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak.
İşverenle net ücret üzerinden anlaşarak çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanacak.
ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.
NET 2024 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI
Yüzde 35 artarsa: 15.393 TL
İşverene maliyeti: 21.278 TL
Yüzde 40 artarsa: 15.962 TL
İşverene maliyeti: 22.066 TL
Yüzde 45 artarsa: 16.533 TL
İşverene maliyeti: 22.854 TL
Yüzde 50 artarsa: 17.103 TL
İşverene maliyeti: 23.642 TL
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- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
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