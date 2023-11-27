Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih netleşmemekle birlikte Meclis süreci de göz önüne alındığında ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.