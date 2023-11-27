Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydına sahip emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye detayları araştırılmaya devam ediyor. ÇKS kaydı bulunan emekliler, kendilerine verilecek olan 5 bin TL ikramiye konusunda merak içerisindeler. Emeklilere yapılacak olan bu ikramiye ödemeleri sırasında, özellikle ÇKS belgesine ve Ziraat Odası kaydına sahip olan emeklilerin durumu titizlikle takip ediliyor. Peki çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
20 Kasım'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçilere yönelik 5000 TL ikramiye detayları merak konusu haline geldi. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki durum ve terörle mücadele gibi başlıklar da kabinenin gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine çiftçilere yönelik 5000 TL ikramiye düzenlemesi yapılması kararı alındı. Peki çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak?
ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE YATACAK MI?
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih netleşmemekle birlikte Meclis süreci de göz önüne alındığında ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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- Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
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